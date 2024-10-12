Ворог вночі атакував Запоріжжя: є поранені

Атака росіян поцілила по приватних житлових будинках.
Ворог вночі атакував Запоріжжя.
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соціальних мережах.
Росіяни поцілили по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств.
Попередньо трьох людей поранено. Медики надали усю необхідну допомогу.
Читайте також:
- Росіяни вдарили балістикою по Одещині: стала відома кількість загиблих
- На Сумщині пролунав 141 вибух
- Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: що відомо про "приліт"
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.