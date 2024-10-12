Ворог вночі атакував Запоріжжя: є поранені

Ворог вночі атакував Запоріжжя.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соціальних мережах.

Росіяни поцілили по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств.

Попередньо трьох людей поранено. Медики надали усю необхідну допомогу.

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