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Ворог вночі атакував Запоріжжя: є поранені

Ворог вночі атакував Запоріжжя: є поранені

Медики надали потерпілим допомогу / Фото: ТСН.ua

Атака росіян поцілила по приватних житлових будинках.

Ворог вночі атакував  Запоріжжя

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соціальних мережах. 

Росіяни поцілили по приватних житлових будинках і виробничих приміщеннях одного з підприємств. 

Попередньо трьох людей поранено. Медики надали усю необхідну допомогу. 

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