Ворог вночі завдав авіаційного удару по Сумах: є загиблі та поранені (фото)

Внаслідок удару були пошкоджені будинки та автомобілі.

Російські загарбники в ніч проти 8 вересня завдали авіаційного удару по місту Суми, внаслідок чого загинуло двоє людей.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Сумської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей", - йдеться у повідомленні.

Також у Сумській ОВА заявили, що внаслідок удару були пошкоджені будинки та автомобілі.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога.

Дану інформацію підтвердив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко.

"На жаль, двоє загиблих, є поранені. Попередньо є зруйновані та пошкоджені будинки, автомобілі", - заявив він.

Удар по Сумах / Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Удар по Сумах / Фото: t.me/Sumy_news_ODA

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі у Хмельницькій області сталися вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові пролунав вибух.

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