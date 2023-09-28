Ворог вночі здійснив масовану атаку ударними БпЛА — Гуменюк

Сили ППО відпрацьовували по ворожим безпілотникам вздовж всього південного напрямку.

Українські сили протиповітряної оборони протягом ночі знищили понад 30 ударних безпілотників ворога.

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Про це в етері телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що російські загарбники провели нову масштабну атаку ударними безпілотниками, через що українським силам ППО довелось працювати практично вздовж всього південного напрямку.

"Ворог спрямував ударні безпілотники у різних напрямках, у тому числі і на центральні регіони. Підсумки атаки ще підбиваються, тому що була масована. Але робота ППО була досить результативною. Понад 30 дронів було знищено, точнішу цифру підіб'є Генштаб", - сказала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що повітряні сили показали бойову роботу по ударних безпілотниках Shahed-136/131.

Крім того, ми раніше інформували, що жителі Румунії бачили російську атаку дронами-камікадзе по поромній переправі через Дунай.

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