Ворог ракетами обстріляв Запоріжжя: є загиблий та поранені

18 жовтня у період часу з 01:33 по 01:48, російські війська нанесли 6 ракетних ударів по території міста Запоріжжя.

Тип ракет під час удару по Запоріжжю встановлюється.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок в центральній частині міста.

На жаль, в результаті терористичної атаки 1 людина загинула, мінімум дві - поранено. Пошкоджено 8 квартир.

Жителів будинку евакуйовано. Всім буде надано тимчасове житло.

"Роботи продовжуються. Нас не зламати", - йдеться у повідомленні.

"Цієї ночі потвори з країни-окупанта знову скоїли у Запоріжжі трагедію. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу зруйновано багатоквартирний будинок. На превеликий жаль, є жертви і постраждалі: на цей час відомо про одну загиблу людину, є поранені та травмовані.

Щирі співчуття рідним і близьким.

Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби, залучено комунальні автобуси, розгорнуто найближчий ТІЦ", - додав Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради.

А також раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку.

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