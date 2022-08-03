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Ворог з втратами відійшов: ЗСУ дали по зубах окупантам на Авдіївському напрямку

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Ворог з втратами відійшов: ЗСУ дали по зубах окупантам на Авдіївському напрямку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку і намагався штурмувати на Авдіївському.

ЗСУ вдалося відбити штурм неподалік Авдіївки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На напрямку Сіверська противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки та проводив повітряну розвідку БпЛА неподалік Никифорівки та Тетянівки.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював з артилерії Кодему, Семигір’я, Травневе, Виїмку, Берестове, Бахмутське та Опитне. Завдав авіаударів поблизу Семигір’я та Білогорівки.

"На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Намагався покращити тактичне положення, безуспішно, з втратами відійшов", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ знешкодили ворожих розвідників на Слов'янському напрямку.

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