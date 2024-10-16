Ворог запустив ударні безпілотники: "почервоніла" майже вся Україна

Росіяни знову не даватимуть спати мільйонам українцям.

У ніч проти 16 жовтня 2024 року росіяни запустили у повітряний простір України чимало безпілотників.

У низці регіонів оголошена повітряна тривога.

Про це інформують моніторингові канали та Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах:

Оновлення щодо шахедів:

БпЛА на Дніпропетровщині! Курсом на північ.

БпЛА на Миколаївщині та Одещині. Курс - західний.

БпЛА на Вінниччині. Рух у напрямку Хмельниччини.

"Шахеди" на Київщині.Курсом:один на південь, один на захід на Житомирщину, один в напрямку Києва

БпЛА на Сумщині. Курс південно-західний.

БпЛА на Полтавщині. Рух у напрямку півдня.

За попередньою інформацією, у небі кружляє близько 25 безпілотників.

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Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня Росія атакувала Україну дронами і ракетами.

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