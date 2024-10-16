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Ворог запустив ударні безпілотники: "почервоніла" майже вся Україна

Ворог запустив ударні безпілотники: "почервоніла" майже вся Україна

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Росіяни знову не даватимуть спати мільйонам українцям.

У ніч проти 16 жовтня 2024 року росіяни запустили у повітряний простір України чимало безпілотників. 

У низці регіонів оголошена повітряна тривога. 

Про це інформують моніторингові канали та Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах: 

Оновлення щодо шахедів:

  • БпЛА на Дніпропетровщині! Курсом на північ.
  • БпЛА на Миколаївщині та Одещині. Курс - західний.
  • БпЛА на Вінниччині. Рух у напрямку Хмельниччини.
  • "Шахеди" на Київщині.Курсом:один на південь, один на захід на Житомирщину, один в напрямку Києва
  • БпЛА на Сумщині. Курс південно-західний.
  • БпЛА на Полтавщині. Рух у напрямку півдня.

За попередньою інформацією, у небі кружляє близько 25 безпілотників. 

Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня Росія атакувала Україну дронами і ракетами.

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