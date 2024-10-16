Ворог запустив ударні безпілотники: "почервоніла" майже вся Україна

Росіяни знову не даватимуть спати мільйонам українцям.
У ніч проти 16 жовтня 2024 року росіяни запустили у повітряний простір України чимало безпілотників.
У низці регіонів оголошена повітряна тривога.
Про це інформують моніторингові канали та Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах:
Оновлення щодо шахедів:
- БпЛА на Дніпропетровщині! Курсом на північ.
- БпЛА на Миколаївщині та Одещині. Курс - західний.
- БпЛА на Вінниччині. Рух у напрямку Хмельниччини.
- "Шахеди" на Київщині.Курсом:один на південь, один на захід на Житомирщину, один в напрямку Києва
- БпЛА на Сумщині. Курс південно-західний.
- БпЛА на Полтавщині. Рух у напрямку півдня.
За попередньою інформацією, у небі кружляє близько 25 безпілотників.
Нагадаємо, у ніч проти 15 жовтня Росія атакувала Україну дронами і ракетами.
Читайте провідні новини дня:
- Мобілізація жінок в Україні: експерт назвав сценарії служби
- Армія РФ відбила територію на українському виступі в Курській області: деталі від ISW
- Російська армія вдарила по Миколаєву ракетами С-300: є жертви і значні руйнування