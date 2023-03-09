Ворог завдав близько 15 ударів по Харківщині: є влучання у житловий будинок

Ворог завдав близько 15 ударів по Харкові та Харківській області.

Про це у повідомленні у соціальних мережах інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Під прицілом окупантів знову об‘єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. Загроза повторних ударів зберігається! Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Харкові через вибухи виникли проблеми зі світлом. У Харкові під ворожим прицілом опинилася енергетична інфраструктура.

Додамо, що раніше у Харкові пролунала низка вибухів.

У соціальних мережах повідомляють про пожежу після влучання. Відповідні фото з'явилися у соціальних мережах.

Також читайте На Київщині спрацювало ППО - влада

Читайте також:

Вечірній Харків засяяв: у місті підключили вуличне освітлення