Ворог завдав чотири авіаційні удари на півдні: що зробили українські військові у відповідь

Про це інформує оперативне командування «Південь».

У відповідь українською авіацією відпрацьовано 5 ударів по двох ворожих системах протиповітряної оборони в Херсонському і Каховському районах, по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.

Нагадаємо, вночі ворог вдарив по Запоріжжю.

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