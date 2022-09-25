Ворог завдав чотири авіаційні удари на півдні: що зробили українські військові у відповідь

Протягом бойового дня ворог завдав 4 авіаційних удари по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
У відповідь українською авіацією відпрацьовано 5 ударів по двох ворожих системах протиповітряної оборони в Херсонському і Каховському районах, по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.
Нагадаємо, вночі ворог вдарив по Запоріжжю.
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