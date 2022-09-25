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Ворог завдав чотири авіаційні удари на півдні: що зробили українські військові у відповідь

Дата публікації
Перегляди
937
Час на прочитання
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Ворог завдав чотири авіаційні удари на півдні: що зробили українські військові у відповідь

Протягом бойового дня ворог завдав 4 авіаційних удари по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

У відповідь українською авіацією відпрацьовано 5 ударів по двох ворожих системах протиповітряної оборони в Херсонському і Каховському районах, по трьох районах зосередження озброєння та техніки на Бериславщині.

Нагадаємо, вночі ворог вдарив по Запоріжжю.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
937
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