Ворог завдав два удари по Запорізькій області - Федоров

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Росіяни завдали 2 удари по Запорізькій області.

Про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

Один удар завдали по одному із населених пунктів регіону. Понівечене фермерське господарство.

Другий удар прийшовся по Запоріжжю. Частково зруйновані складські приміщення приватних підприємств. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч будинки.

Попередньо ніхто не постраждав.

На місцях уражень працюють екстрені служби.

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Нагадаємо, що раніше експерт проаналізував загрозу наступу на Запоріжжя.

Додамо, раніше повідомлялося, що аналітики DeepState оцінили загрозу наступу РФ на Запоріжжя.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни переміщають штурмові групи до Запорізької області.

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