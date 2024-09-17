Росіяни завдали масованого удару по Сумах: сили ППО намагаються протидіяти ворожим ударам

Перебувайте в укриттях.
Сьогодні вночі ворог, використовуючи БПЛА "Шахед", завдав масованого удару по місту Суми.
Про це інформує Сумська ОВА у повідомленні у соцмережах.
Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам.
Бережіть себе та перебувайте в укриттях.
Нагадаємо, вдень 11 вересня у Сумах пролунали вибухи. У ПС ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку з півдня.
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