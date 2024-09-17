Росіяни завдали масованого удару по Сумах: сили ППО намагаються протидіяти ворожим ударам

Сьогодні вночі ворог, використовуючи БПЛА "Шахед", завдав масованого удару по місту Суми.

Про це інформує Сумська ОВА у повідомленні у соцмережах.

Наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам.

Бережіть себе та перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, вдень 11 вересня у Сумах пролунали вибухи. У ПС ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку з півдня.

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