Ворог завдав масованого удару по житловому сектор Сум (фото)

Наразі осередки горіння ліквідовано.
Російські загарбники ввечері, 12 січня завдали масованого удару по житловому сектору та оздоровчому дитячому центру у Сумах.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС.
У повідомленні вказується, що працювати рятувальникам довелося одночасно за декількома адресами.
Осередки горіння ліквідовано. Території по яких наносились удари обстежено.
Попередньо, внаслідок події ніхто з людей не постраждав.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві в ніч проти 13 січня пролунав вибух.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю – свідомий удар по місту.
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