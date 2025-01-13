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Ворог завдав масованого удару по житловому сектор Сум (фото)

Ворог завдав масованого удару по житловому сектор Сум (фото)

Ворог завдав ударів по Сумщині / Фото: ДСНС

Наразі осередки горіння ліквідовано.

Російські загарбники ввечері, 12 січня завдали масованого удару по житловому сектору та оздоровчому дитячому центру у Сумах.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

У повідомленні вказується, що працювати рятувальникам довелося одночасно за декількома адресами. 

Осередки горіння ліквідовано. Території по яких наносились удари обстежено.

Попередньо, внаслідок події ніхто з людей не постраждав.

Ворог завдав ударів по Сумщині / Фото: ДСНС / ©
Ворог завдав ударів по Сумщині / Фото: ДСНС
Ворог завдав ударів по Сумщині / Фото: ДСНС / ©
Ворог завдав ударів по Сумщині / Фото: ДСНС
Ворог завдав ударів по Сумщині / Фото: ДСНС / ©
Ворог завдав ударів по Сумщині / Фото: ДСНС
Ворог завдав ударів по Сумщині / Фото: ДСНС / ©
Ворог завдав ударів по Сумщині / Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві в ніч проти 13 січня пролунав вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю – свідомий удар по місту.

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