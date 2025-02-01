Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю - Федоров

Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.
Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Наслідки атаки встановлюються. Попередньо - без постраждалих.
Всі екстрені служби працюють на місцях.
"Атака ворога продовжується. Тривога оголошена по всій території області. Не нехтуйте правилами безпеки", - наголосив посадовець.
Пізніше він додав, що станом на зараз, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння - вибиті вікна, пошкоджений дах.
Нагадаємо, що раніше у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: ворог атакує ракетами та безпілотниками.
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