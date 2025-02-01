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Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю - Федоров

Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю - Федоров

На щастя, обійшлося без постраждалих / Фото: pixabay.com

Внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

Ворог завдав понад 10 ударів по Запоріжжю. Це наймасовіший удар за останній час.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки встановлюються. Попередньо - без постраждалих. 

Всі екстрені служби працюють на місцях. 

"Атака ворога продовжується. Тривога оголошена по всій території області. Не нехтуйте правилами безпеки", - наголосив посадовець. 

Пізніше він додав, що станом на зараз, внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень приватні домоволодіння - вибиті вікна, пошкоджений дах. 

Нагадаємо, що раніше у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: ворог атакує ракетами та безпілотниками

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