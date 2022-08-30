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Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю: постраждалих немає

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1741
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Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю: постраждалих немає

Фото: ТСН.ua

Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури.

Триває уточнення наслідків удару.

"Все відбудуємо, зробимо ще краще. Закликаємо не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - йдеться у повідомленні. 

Раніше у Запоріжжі обговорили плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій на ЗАЕС.

Як повідомлялося, ворог активізує розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу.

Нагадаємо, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в чотирьох населених пунктах Запорізької області.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1741
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