Ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю: постраждалих немає

Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя.

Про це у повідомленні у Telegram-каналі заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури.

Триває уточнення наслідків удару.

"Все відбудуємо, зробимо ще краще. Закликаємо не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - йдеться у повідомленні.

Раніше у Запоріжжі обговорили плани евакуації на випадок надзвичайних ситуацій на ЗАЕС.

Як повідомлялося, ворог активізує розвідку та різноманіття засобів повітряного нападу.

Нагадаємо, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в чотирьох населених пунктах Запорізької області.

Читайте також:

ЗЕЛЕНСЬКИЙ: Якщо хочуть вижити – російським військовим настав час тікати!