Ворог завдав ракетного удару: українська ППО збила вісім ракет і сім безпілотників

Орієнтовно випущено 18 ракет, які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей.
Увечері 3 травня лунала повітряна тривога по всій території України: стратегічні бомбардувальники Росії Ту-95 або ж Ту-160 завдають ракетних ударів із Каспійського регіону.
Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.
Орієнтовно випущено 18 ракет, які влучили по об’єктах інфраструктури Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської та Закарпатської областей. Також з інших засобів завдано ракетних ударів по Одеській та Донецькій областях.
За попередніми даними, за добу 3 травня протиповітряною обороною Повітряних сил та Сухопутних військ збито щонайменше 8 крилатих ракет, дані уточнюються. Також є відомості про ураження 7 безпілотників та однієї авіаційної ракети.
Окупанти бережуть свої літаки та вертольоти, тому не заходять у контрольований Збройними силами України повітряний простір.
Натомість авіація Повітряних сил протягом доби здійснила десятки авіавильотів. Під прикриттям винищувачів групи ударної авіації завдали близько десяти ракетно-бомбових ударів по скупченню військ противника, складах боєприпасів та живій силі.
Додамо, що 3 травня до Запоріжжя прибули автобуси з людьми, яких евакуювали з "Азовсталі" в Маріуполі.
Увечері 3 травня окупанти обстрілювали ракетами багато областей: на Київщині, Львівщині, Вінниччині та Кіровоградщині було чути вибухи.
Крім того, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетного удару по Закарпаттю.
Також російські війська завдали ракетного удару по Арцизу в Одеській області.