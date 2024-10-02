Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог завдав удар по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинського району: знеструмлено три громади

Ворог завдав удар по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинського району: знеструмлено три громади

Ілюстрація. Відключення світла / Фото: Getty Images

Сили ППО намагаються відбити атаку.

Ворог завдав авіаційного удару, застосувавши БпЛА типу “Шахед”, по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинського району.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах. 

Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади.

Протиповітряні бої тривають. Наші підрозділи ППО працюють над знищенням ворожих засобів ураження.

Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки росіян.

Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Сумах 1 жовтня пролунали вибухи. Людей закликають не залишати укриття.

Читайте також:

Поліція Сум показала жахливі кадри російського удару по лікарні

Поліція Сум показала жахливі кадри російського удару по лікарні

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація