Ворог завдав удар по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинського району: знеструмлено три громади

Сили ППО намагаються відбити атаку.
Ворог завдав авіаційного удару, застосувавши БпЛА типу “Шахед”, по об'єктам критичної інфраструктури Шосткинського району.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережах.
Попередньо, внаслідок атаки росіян знеструмлено Шосткинську, Глухівську, Ямпільську територіальні громади.
Протиповітряні бої тривають. Наші підрозділи ППО працюють над знищенням ворожих засобів ураження.
Аварійно-рятувальні служби розпочали роботу по ліквідації наслідків атаки росіян.
Бережіть себе та рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, у Сумах 1 жовтня пролунали вибухи. Людей закликають не залишати укриття.
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