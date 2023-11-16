Ворог завдав ударів по Харківській області із ЗРК С-300 - військові

Перебувайте в укритті до закінчення повітряної тривоги

Ворог вкотре завдав ударів по Харківській області з району Бєлгорода, із ЗРК С-300.

Про це інформує у ТГ-каналі бригадний генерал юстиції Сергій Мельник «Марсель».

Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

"Вкотре нагадую про заборону знімати місця ракетних попадань. Навіть якщо ви їх не публікуєте, а просто пересилаєте друзям чи зберігаєте у галереї, ці дані можуть потрапити до ворогів", - йдеться у повідомленні.

Також за інформацією у моніторингових каналах вибухи пролунали у Чугуєві Харківської області. Він перебуває під масованим обстрілом з С-300.

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