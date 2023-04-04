Ворог завдав ударів по Одесі та району ударними безпілотниками: можлива друга хвиля

За результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття.

Про це заявив у повідомленні Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

"Вчергове наголошуємо, що у воєнний час не всі події можна коментувати чи виставляти на загал. Тож утримайтесь від коментарів щодо певних моментів, які з’являються в соціальних мережах.Триває бойова робота і можлива друга хвиля. Тож прошу мешканців Одеського району не нехтувати сигналами повітряної тривоги і знаходитись в укриттях!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомляли про "прильот" після вибухів.

Додамо, що раніше в Одесі пролунала низка вибухів.

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