Ворог завдав удару по Харкову: в одній з багатоповерхівок зруйновано кілька поверхів

У ніч на 8 листопада 2024 року ворог атакував Харків.

Про це повідомили представники влади.

Один з ударів прийшовся по центру міста Харків, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у повідомленні у соцмережах.

Останні два прильоти - район щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова. Ще є попередня інформація про удар по одному з найпостраждалішому "спальному" району міста.

Про це заявив мер міста Харків Ігор Терехов.

Один з КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова. Інформація щодо постраждалих уточнюється - Терехов.

У багатоповерхівки зруйновано кілька поверхів. Під завалами знаходяться люди. Є пожежа. Розпочату пошуково-рятувальну операцію.

"На третьому поверсі 12-типоверхівки заблоковані люди. Тривають роботи з їхнього порятунку", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, вночі проти 5 листопада армія РФ завдала ударів по Харкову. Через нічний авіаудар постраждали щонайменше дві людини.

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