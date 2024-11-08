Ворог завдав удару по Харкову: в одній з багатоповерхівок зруйновано кілька поверхів

Триває рятувальна операція.
У ніч на 8 листопада 2024 року ворог атакував Харків.
Про це повідомили представники влади.
Один з ударів прийшовся по центру міста Харків, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у повідомленні у соцмережах.
Останні два прильоти - район щільної житлової та історичної забудови у центрі Харкова. Ще є попередня інформація про удар по одному з найпостраждалішому "спальному" району міста.
Про це заявив мер міста Харків Ігор Терехов.
Один з КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі Харкова. Інформація щодо постраждалих уточнюється - Терехов.
У багатоповерхівки зруйновано кілька поверхів. Під завалами знаходяться люди. Є пожежа. Розпочату пошуково-рятувальну операцію.
"На третьому поверсі 12-типоверхівки заблоковані люди. Тривають роботи з їхнього порятунку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вночі проти 5 листопада армія РФ завдала ударів по Харкову. Через нічний авіаудар постраждали щонайменше дві людини.
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