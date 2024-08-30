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Ворог завдав удару по Сумах: спалахнула пожежа

Ворог завдав удару по Сумах: спалахнула пожежа

Всі аварійно-рятувальні служби працюють на місці інциденту / Фото: pixabay.com

Унаслідок удару є задимлення.

Сьогодні вночі ворог наніс авіаудар по північній частині міста Суми.

Про це повідомляє начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. 

Унаслідок пожежі є задимлення.

Всі аварійно-рятувальні служби працюють.

"Мешканців районів Веретенівки, Аннівки та Ковпака просимо не відкривати вікна. Можливе задимлення повітря", - йдеться у повідомленні. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни УДАРОМ ЗНИЩИЛИ ГОТЕЛЬ у Кривому Розі! Загиблі та поранені! Під завалами - люди!

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