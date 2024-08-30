Ворог завдав удару по Сумах: спалахнула пожежа

Унаслідок удару є задимлення.
Сьогодні вночі ворог наніс авіаудар по північній частині міста Суми.
Про це повідомляє начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко.
Унаслідок пожежі є задимлення.
Всі аварійно-рятувальні служби працюють.
"Мешканців районів Веретенівки, Аннівки та Ковпака просимо не відкривати вікна. Можливе задимлення повітря", - йдеться у повідомленні.
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