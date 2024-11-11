Ворог завдав удару по Запоріжжю: одна людина загинула

Російські загарбники в ніч проти 11 листопада завдали три авіаудари по Запоріжжю, внаслідок чого є один загиблий та ще кілька поранених.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

"Попередньо внаслідок атаки загинув чоловік. Уже дев’ятеро людей звернулись до лікарів за меддопомогою через травми. Серед постраждалих – дівчина 15 років та два хлопчики 4 та 17 років. Кількість постраждалих з’ясовується!" - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу вибуховою хвилею частково зруйнований двоповерховий житловий будинок, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.

Надзвичайники за допомогою оперативно-рятувального автомобіля доставили одного з постраждалих до медичного закладу. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Органи місцевої влади залучили 3 автобуси та проводять евакуацію мешканців з гуртожитку. На місці ліквідації наслідків обстрілу працюють усі екстрені служби міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уночі Україною рухалися ворожі безпілотники.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову здійснили масовану атаку дронами по Одесі та району.

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