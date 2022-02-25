Ворог зазнав значних втрат: поблизу Конотопа військові зупинили наступ російських окупантів

На околицях близько 40 одиниць спаленої російської техніки.

Українські військовослужбовці зупинили російську армію поблизу Конотопа.



Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ України.



Зазначається, що окупанти після важких боїв і значних.



"У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів", - йдеться у повідомленні.



На околицях містечка є близько 40 одиниць спаленої російської техніки.