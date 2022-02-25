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Ворог зазнав значних втрат: поблизу Конотопа військові зупинили наступ російських окупантів

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На околицях близько 40 одиниць спаленої російської техніки.

Українські військовослужбовці зупинили російську армію поблизу Конотопа.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ України.

Зазначається, що окупанти після важких боїв і значних.

"У них проблема з пальним та постачанням. Танкісти ходять з каністрами і намагаються купити пальне. Солдати окупаційних військ вимагають їжу у місцевого населення. Зафіксовано випадки мародерства закладів торгівлі зі сторони російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

На околицях містечка є близько 40 одиниць спаленої російської техніки.

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