Ворог здебільшого деморалізований, однак продовжує чинити опір - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 30.08.2022.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
В операційній зоні ситуація стабільно складна, але контрольована.
Продовжується знищення ворожих логістичних шляхів, резервів та пунктів управління.
Ворог здебільшого деморалізований, однак продовжує чинити опір.
Протягом бойового дня українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по 4 пунктах управління ворожих військ та по 4 транспортних артеріях – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання.
Нагадаємо, за інформацією видання Washington Post, Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.
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