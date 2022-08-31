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Ворог здебільшого деморалізований, однак продовжує чинити опір - оперативне командування "Південь"

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Ворог здебільшого деморалізований, однак продовжує чинити опір - оперативне командування "Південь"

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 30.08.2022.        

Про це інформує оперативне командування «Південь».                          

В операційній зоні ситуація стабільно складна, але контрольована.

Продовжується знищення ворожих логістичних шляхів, резервів та пунктів управління.

Ворог здебільшого деморалізований, однак продовжує чинити опір.

Протягом бойового дня українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано удари по 4 пунктах управління ворожих військ та по 4 транспортних артеріях – Каховському, Дар’ївському та двох Антонівських мостах. Ступень пошкодження максимально обмежує їх використання.

Нагадаємо, за інформацією видання Washington Post, Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2362
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