Ворог здійснив 60 ударів по громадах Сумщини: минулося без жертв

Протягом 25 січня 2023 року росіяни завдали 60 ударів по прикордонню Сумщини.

Ворог відкривав вогонь по Білопільській, Есманьській, Глухівській, Зноб-Новгородській громадах Сумської області.

Про це у соціальних мережах повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема:

По Есманьській громаді противник бив із САУ, 19 прильотів. А також у бік прикордоння відкривав 7 автоматних черг.

Білопільська громада: ворог з артилерії обстріляв прикордоння, 20 прильотів.

Глухівську громаду росіяни обстріляли із мінометів, 13 прильотів.

Зноб-Новгородська громада теж була під мінометним вогнем, 8 прильотів.

«У всіх випадках без постраждалих та руйнувань. Віримо в наших захисників і захисниць», - йдеться у повідомленні.

Обстріл Сумщини: подробиці

23 січня 2023 року російські терористи знову масово обстріляли Сумщину. Під обстріл потрапило село Кучерівка Сумської області, російські терористи обстріляли житловий будинок багатодітної родини. На місці трагедії загинула мати двох дітей, ще троє осіб поранені. Усі вони - члени однієї родини.

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