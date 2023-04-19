Ворог здійснив атаку дронами-камікадзе по Одещині: є влучання в об’єкт громадської інфраструктури - влада

Вночі ворог здійснив атаку ударними БПЛА типу Шахід-136 по Одещині.
Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Одеської РВА Юрій Крук.
За попередньою інформацією, без постраждалих. Вживаються заходи з локалізацій пожежі, на місці події залучені підрозділи ДСНС та інші структури.
"Прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше вибухи не припинялися у Херсоні.
Додамо, що раніше українські військові знищили шість "шахедів" та один "Орлан".
Зауважимо, що у низці українських областей була оголошена повітряна тривога.
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