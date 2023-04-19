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Ворог здійснив атаку дронами-камікадзе по Одещині: є влучання в об’єкт громадської інфраструктури - влада

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог здійснив атаку дронами-камікадзе по Одещині: є влучання в об’єкт громадської інфраструктури - влада

Фото: ТСН.ua

Вночі ворог здійснив атаку ударними БПЛА типу Шахід-136 по Одещині.

Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

За попередньою інформацією, без постраждалих. Вживаються заходи з локалізацій пожежі, на місці події залучені підрозділи ДСНС та інші структури.

"Прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше вибухи не припинялися у Херсоні

Додамо, що раніше українські військові знищили шість "шахедів" та один "Орлан"

Зауважимо, що у низці українських областей була оголошена повітряна тривога

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