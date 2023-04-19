Ворог здійснив атаку дронами-камікадзе по Одещині: є влучання в об’єкт громадської інфраструктури - влада

Завдяки вдалій роботі сил оборони, більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучення по об’єкту громадської інфраструктури.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

За попередньою інформацією, без постраждалих. Вживаються заходи з локалізацій пожежі, на місці події залучені підрозділи ДСНС та інші структури.

"Прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше вибухи не припинялися у Херсоні.

Додамо, що раніше українські військові знищили шість "шахедів" та один "Орлан".

Зауважимо, що у низці українських областей була оголошена повітряна тривога.