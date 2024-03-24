Ворог здійснив черговий масований удар, у Польщі підіймали винищувачі F-16: головні новини ночі 24 березня 2024 року

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У Повітряних силах заявили, що у РФ 14 бортів Ту-95 рухаються на пускові рубежі Читати далі –>

OSINT повідомили, куди могли влучити ракети в окупованому Севастополі Читати далі –>

Загарбники здійснили масовану ракетну атаку на Львівщину Читати далі –>

У Польщі під час ракетної атаки на Україну в небо підіймали винищувачі F-16 Читати далі –>

Ворог здійснив черговий ракетний обстріл України: на Київщині працювала ППО — КМВА Читати далі –>

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