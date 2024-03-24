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Ворог здійснив черговий масований удар, у Польщі підіймали винищувачі F-16: головні новини ночі 24 березня 2024 року

Ворог здійснив черговий масований удар, у Польщі підіймали винищувачі F-16: головні новини ночі 24 березня 2024 року

Ворог здійснив черговий ракетний обстріл України / Фото: Associated Press

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ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Повітряних силах заявили, що у РФ 14 бортів Ту-95 рухаються на пускові рубежі Читати далі –>
  • OSINT повідомили, куди могли влучити ракети в окупованому Севастополі Читати далі –>
  • Загарбники здійснили масовану ракетну атаку на Львівщину Читати далі –>
  • У Польщі під час ракетної атаки на Україну в небо підіймали винищувачі F-16 Читати далі –>
  •  Ворог здійснив черговий ракетний обстріл України: на Київщині працювала ППО — КМВА Читати далі –>

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