Ворог здійснив черговий масований удар, у Польщі підіймали винищувачі F-16: головні новини ночі 24 березня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Повітряних силах заявили, що у РФ 14 бортів Ту-95 рухаються на пускові рубежі Читати далі –>
- OSINT повідомили, куди могли влучити ракети в окупованому Севастополі Читати далі –>
- Загарбники здійснили масовану ракетну атаку на Львівщину Читати далі –>
- У Польщі під час ракетної атаки на Україну в небо підіймали винищувачі F-16 Читати далі –>
- Ворог здійснив черговий ракетний обстріл України: на Київщині працювала ППО — КМВА Читати далі –>
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