Ворог здійснив черговий ракетний обстріл України: на Київщині працювала ППО — КМВА

Російські загарбники в ніч проти 24 березня здійснили масований ракетний удар по Україні, у столиці сили ППО знищили приблизно 10 ракет.

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Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Повідомляється, що ворог застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно десяток ворожих ракет. Точну кількість та тип ракет повідомлять у своїх звітах Повітряні Сили.

За попередніми даними, в столиці без постраждалих та руйнувань. Зафіксовано падіння уламків в лісовому масиві Деснянського району. На місці працюють екстрені служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в Росії з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області, у повітря піднялась 14 бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі під час ракетної атаки на Україну в небо підіймали винищувачі F-16.

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