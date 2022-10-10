Ворог здійснив нову атаку на Запоріжжя: зафіксовано близько десятка прильотів

Росіяни продовжують тероризувати Запоріжжя і завдавати по місту нових ударів.
На Запоріжжя була здійснена чергова ворожа атака.
Про це у повідомленні у Telegram-каналі заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Перебувайте в укриттях! Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових приходів. Наслідки встановлюються. Бережіть себе та своїх близьких. Дотримуйтесь правил безпеки. Допомагаємо один одному", - йдеться у повідомленні.
Тим часом український журналіст Андрій Цаплієнко продемонстрував, які звуки чують мешканці Запоріжжя мало не щоночі.
Також в області та місті оголосили відбій повітряної тривоги.
Обстріл Запоріжжя
Напередодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що у Запоріжжі зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки. Нині йдеться про 14 осіб, але ця кількість може зрости.
Сотні сімей залишилися без житла. Від удару однієї з ракет – важкої протикорабельної ракети Х-22 – по звичайному дев’ятиповерховому житловому будинку був зруйнований цілий під’їзд.
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