Ворог здійснив сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці: подробиці

Сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська цієї ночі.
У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкта, а також гаражний кооператив.
Про це інформує начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих під час обстрілів немає.
Крім того, кількома годинами раніше під ворожим вогнем опинилися Курахове та смт Курахівка - пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.
«Ворог не припиняє тероризувати передусім цивільне населення, завдаючи удари по важливим об'єктам інфраструктури. Робить це щоденно й цілеспрямовано. Злочини росіян на нашій українській землі детально фіксуємо. Відповідь триматимуть усі, причетні до злочинів», - йдеться у повідомленні.
Обстріли України
Нагадаємо, що у ніч проти 8 січня 2023 року у Херсоні прозвучали вибухи.
Ворог не припиняє терор: на Харківщині після російського обстрілу помер 50-річний чоловік.
До того ж у Запоріжжі під час путінського "перемир'я" пролунали вибухи.
Читайте також: