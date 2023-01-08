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Ворог здійснив сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці: подробиці

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог здійснив сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці: подробиці

Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці здійснили російські окупаційні війська цієї ночі.

У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкта, а також гаражний кооператив.

Про це інформує начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих під час обстрілів немає.

Крім того, кількома годинами раніше під ворожим вогнем опинилися Курахове та смт Курахівка - пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.

«Ворог не припиняє тероризувати передусім цивільне населення, завдаючи удари по важливим об'єктам інфраструктури. Робить це щоденно й цілеспрямовано. Злочини росіян на нашій українській землі детально фіксуємо. Відповідь триматимуть усі, причетні до злочинів», - йдеться у повідомленні.

Обстріли України

Нагадаємо, що у ніч проти 8 січня 2023 року у Херсоні прозвучали вибухи

Ворог не припиняє терор: на Харківщині після російського обстрілу помер 50-річний чоловік

До того ж у Запоріжжі під час путінського "перемир'я" пролунали вибухи

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Дата публікації
Перегляди
638
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