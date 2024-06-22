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Ворог здійснив восьму атаку на енергооб'єкти "Укренерго": де є пошкодження

Ворог здійснив восьму атаку на енергооб'єкти "Укренерго": де є пошкодження

Удар РФ про енергетичній інфраструктурі. / Фото: Associated Press

Триває ліквідація наслідків ударів РФ..

Вночі 22 червня російські окупаційні війська здійснили восьму масовану атаку на енергооб'єкти "Укренерго".

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Пошкоджено обладнання на об’єктах "Укренерго" в Запорізькій та Львівській областях. На Запоріжжі постраждали двоє енергетиків, їх доправили до лікарні", - повідомили в енергетичній компанії.

Наразі на місцях ударів тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, вночі РФ потужно вдарила по енергетичній інфраструктурі. Росіяни атакували об'єкти в південних та західних областях.

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