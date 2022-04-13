Ворог здійснює примусові перевірки помешкань на тимчасово окупованих територіях України - Генштаб

Також у Генштабі закликали українців не вірити ворожій пропаганді та продовжувати тотальний спротив.

Ворог продовжує протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях, передають у Генштабі ЗСУ.

Росіянами проводяться перевірки документів, особистих речей та мобільних телефонів.

Також окупанти здійснюють примусові перевірки помешкань.

На деяких зайнятих територіях Харківської області ворог вивів з ладу мережу стільникового зв’язку.

"Російські окупанти здійснюють агресивний інформаційно-психологічний вплив на населення. Він, здебільшого, спрямований на спроби переконання у безперспективності боротьби проти російських окупаційних військ", - зазначили у Генштабі.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін і його армія змінюють свою стратегію. "Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент Росії Путін намагається стягнути на Донбас сили, які за чисельністю вп'ятеро перевищуватимуть розташовані там українські війська.

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