Ворог зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі: чому не час втрачати пильність

Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.

На чергуванні - 2 великих десантних кораблі та 2 ракетоносії із 16-ма ракетами «Калібр» напоготові.

Попри зменшення ракетоносіїв, не час втрачати пильність. Цілком імовірне застосування ворожої авіації для пуску ракет, масовані удари дронів-камікадзе, в тому числі і по критичній інфраструктурі.

Водночас штормове море може приносити міни, тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою.

«За сигналами повітряних тривог дійте чітко і злагоджено. Спроби ворога атакувати інформаційними вкидами сприймайте критично і розбірливо, не піддавайтеся на провокації, залякування, паніку. Пам’ятайте, що інформація – теж зброя гібридної війни. Не поширюйте несанкціоноване, передавайте за компетенцією доцільне. Ми незламні, єдині і ми – Переможці!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Чорному морі ворог підготував до застосування понад 30 "Калібрів". Раніше ворог здійснив масований удар високоточними ракетами "Калібр" по об'єктах критичної інфраструктури. У південних регіонах уражено такі об'єкти в Одеській, Кіровоградській та в Миколаївській областях. На Одещині троє людей поранено.

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Атаки по українській інфраструктурі 22 жовтня 2022 року

Російські війська 22 жовтня влаштували масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах у різних областях України.

Внаслідок цього без електропостачання опинилися українці у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.

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