Ворог зменшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі: чому не час втрачати пильність

У штормовому Чорному морі шість кораблів ворожого флоту продовжують маневри вздовж узбережжя Криму.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.
На чергуванні - 2 великих десантних кораблі та 2 ракетоносії із 16-ма ракетами «Калібр» напоготові.
Попри зменшення ракетоносіїв, не час втрачати пильність. Цілком імовірне застосування ворожої авіації для пуску ракет, масовані удари дронів-камікадзе, в тому числі і по критичній інфраструктурі.
Водночас штормове море може приносити міни, тож будьте обережні, дотримуйтесь обмежень воєнного стану щодо відвідування узбережжя, не нехтуйте власною безпекою.
«За сигналами повітряних тривог дійте чітко і злагоджено. Спроби ворога атакувати інформаційними вкидами сприймайте критично і розбірливо, не піддавайтеся на провокації, залякування, паніку. Пам’ятайте, що інформація – теж зброя гібридної війни. Не поширюйте несанкціоноване, передавайте за компетенцією доцільне. Ми незламні, єдині і ми – Переможці!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Чорному морі ворог підготував до застосування понад 30 "Калібрів". Раніше ворог здійснив масований удар високоточними ракетами "Калібр" по об'єктах критичної інфраструктури. У південних регіонах уражено такі об'єкти в Одеській, Кіровоградській та в Миколаївській областях. На Одещині троє людей поранено.
Атаки по українській інфраструктурі 22 жовтня 2022 року
Російські війська 22 жовтня влаштували масовану ракетну атаку по енергетичних об’єктах у різних областях України.
Внаслідок цього без електропостачання опинилися українці у Хмельницькій, Миколаївській, Волинській, Черкаській, Рівненській, Кіровоградській та Одеській областях.
Читайте також:
- Ракетна атака по Україні: в "Укрзалізниці" повідомили про затримку 16 поїздів
- На Київщині виявили уламки збитої ракети із зарядом у 400 кілограмів (фото)
- Не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішеннями щодо ППО для України – Кулеба