"Ворог змінив тактику застосування своєї авіації": російські пілоти вже 2,5 місяці не заходять в зону дії української ППО

Вже протягом 2,5 місяців окупанти використовують авіацію лише на передовій.

Про це під час телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Ворог змінив тактику застосування своєї авіації. Ми бачимо крилаті ракети, які літають, більшість з них радянського виробництва. Тобто ми розуміємо, що запаси тануть. Ми не можемо стверджувати, що вони економлять. Ймовірно, що так. Тактика протягом 2,5 місяців залишається такою, якою була, - вони діють з-за меж території України, вони не входять в зону нашої протиповітряної оборони, бо не хочуть бути збитими", - розповів Юрій Ігнат.

Він додав, що авіацію окупанти переважно застосовують на передовій, де тривають бої. Також на передовій активно працює і українська авіація.

"Там працюють ворожі гелікоптери та ударна авіація, яка завдає ударів безпосередньо у близькості до бойових дій. Наша ударна авіація - бомбардувальники, штурмовики, вертольоти армійської авіації щодня працюють на лінії фронту, а також у глибині оборони супротивника, завдаючи ударів по військах, по техніці, а також по тилових пунктах управління, складах боєприпасів і так далі", - сказав він.

Нагадаємо, що російські окупанти у середу, 6 липня, запустили ракету по Одеській області. Її вдалося збити силам протиповітряної оборони ЗСУ.

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