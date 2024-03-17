Ворог знову атакував Сумщину: пролунало 286 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 16 березня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 286 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Хотінська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Великописарівська громада: здійснено пуски КАБ з літака тактичної авіації (16 вибухів), пуски ФАБ МПК з літака тактичної авіації (2 вибухи), мінометні обстріли (35 вибухів), обстріл БпЛА «ЛАНЦЕТ» (1 вибух).

Тростянецька громада: зафіксовано обстріл БпЛА «ЛАНЦЕТ» (1 вибух).

Миропільська громада: ворог бив з артилерії (1 вибух) Також відбувся обстріл БпЛА типу FPV дрон-каміказде (1 вибух).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (5 вибухів), мінометів (17 вибухів), артилерії (3 вибухи) та здійснили обстріл БпЛА FPV-дрон-камікадзе (1 вибух).

Хотінська громада: 18 мін скинув ворог на територію громади. Також були артобстріл (2 вибухи), обстріл зі стрілецької зброї, РСЗВ (10 вибухів) та скидання з БпЛА вибухових предметів (4 вибухи).

Краснопільська громада: були артобстріли (9 вибухів) та скидання з БпЛА вибухового пристрою (1 вибух), мінометний обстріл (2 вибухи), ракетний удар (1 вибух).

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Свеська громада: здійснено артилерійські обстріли (10 вибухів) та обстріл зі стрілецької зброї.

Шалигинська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (8 вибухів) та мінометні обстріли (10 вибухів).

Білопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (22 вибухів), АГС (40 вибухів), мінометів (8 вибухів) та скинули з БПЛА 1 вибуховий пристрій (1 вибух). Також відбулися пуск КАБ з літака тактичної авіації (1 вибух), ракетний удар (1 вибух), танковий обстріл (10 вибухів).

Есманьська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.

Ворожбянська громада: здійснено артилерійський обстріл (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (4 вибухи).

Новослобідська громада: росіяни били з артилерії (3 вибухи) та мінометів (34 вибухи).

Юнаківська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухових предметів (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 березня у Сумах дрон влучив у багатоповерхівку.

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