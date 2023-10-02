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Ворог знову атакував Сумщину: є поранені

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог знову атакував Сумщину: є поранені

Фото - ілюстративне: ворог не зупиняється в обстрілах Сумщини / Фото: Поліція Сумської області

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 1 жовтня 2023.

Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Великописарівська, Дружбівська, Свеська, Середино-Будська громади.

Про це інформує Сумська ОВА у повідомленні у соціальних мережах: 

  • Великописарівська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Краснопільська громада: 40 мін скинув ворог на територію громади. Також здійснив пуск ракет ПТУР (2 вибухи)
  • Дружбівська громада: росіяни вдарили з РСЗВ. Поранено 1 цивільну особу. Також був обстріл з мінометів (12 вибухів).
  • Свеська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів).
  • Середино-Будська громада: зафіксовано мінометний обстріл (9 вибухів).
  • Хотінська громада: здійснено обстріл з гаубиці (5 вибухів), артилерії (5 вибухів), мінометів (6 вибухів) та пуск з літака ракет типу НАР (2 вибухи).
  • Білопільська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, на початку вересня російська армія завдала ракетного удару по Сумах і поцілила по житловому мікрорайону. Внаслідок влучання троє осіб поранено, двох з яких вдалось врятувати з-під завалів.

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Дата публікації
Перегляди
114
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