Ворог знову атакував Україну безпілотниками: озвучено напрямок руху

Стало відоме оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА.

Про це у повідомленні у соцмережі інформують Повітряні Сили ЗСУ:

БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний;

БпЛА на Полтавщині, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-східний;

БпЛА на заході Харківщини, курс - західний/північно-західний;

БпЛА на сході Черкащини, курс - західний/південно-західний;

БпЛА на Кіровоградщині, курс - південно-західний;

БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;

БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний;

БпЛА на північному сході Херсонщини, курс - північно-західний.

"Миколаївська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного та північно-східного напрямків!", - також попередили у ПС ЗСУ.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власне здоров'я.

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