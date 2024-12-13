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Ворог знову атакував Україну безпілотниками: озвучено напрямок руху

Ворог знову атакував Україну безпілотниками: озвучено напрямок руху

Потурбуйтеся про себе та безпеку своїх близьких / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Дрони надокучають українцям.

Стало відоме оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА.

Про це у повідомленні у соцмережі інформують Повітряні Сили ЗСУ: 

  • БпЛА  на  Сумщині, курс -  південний/південно-західний;
  • БпЛА  на Полтавщині, курс -  західний/південно-західний;
  • БпЛА  на  Чернігівщині, курс -  південно-східний;
  • БпЛА  на заході Харківщини, курс - західний/північно-західний;
  • БпЛА  на сході Черкащини, курс -  західний/південно-західний;
  • БпЛА  на  Кіровоградщині, курс - південно-західний;
  • БпЛА  на  південному заході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА  на  південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний;
  • БпЛА  на північному сході Херсонщини, курс - північно-західний.

"Миколаївська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного та північно-східного напрямків!", - також попередили у ПС ЗСУ.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власне здоров'я. 

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