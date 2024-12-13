Ворог знову атакував Україну безпілотниками: озвучено напрямок руху

Дрони надокучають українцям.
Стало відоме оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА.
Про це у повідомленні у соцмережі інформують Повітряні Сили ЗСУ:
- БпЛА на Сумщині, курс - південний/південно-західний;
- БпЛА на Полтавщині, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на Чернігівщині, курс - південно-східний;
- БпЛА на заході Харківщини, курс - західний/північно-західний;
- БпЛА на сході Черкащини, курс - західний/південно-західний;
- БпЛА на Кіровоградщині, курс - південно-західний;
- БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північно-західний;
- БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс - північно-східний;
- БпЛА на північному сході Херсонщини, курс - північно-західний.
"Миколаївська область - загроза застосування ворожих ударних БпЛА з північного та північно-східного напрямків!", - також попередили у ПС ЗСУ.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про власне здоров'я.
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