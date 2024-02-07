Ворог знову атакував Україну безпілотниками: перебувайте в укриттях

На українців чекає чергова тривожна ніч.
На півдні України орудують ворожі безпілотники.
Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів на Кіровоградщині та в Херсоні, а на Миколаївщині працює ППО.
Повітряні Сили ЗСУ інформують, що:
- Кілька груп "шахедів" на півдні Миколаївщини, на межі Миколаївської та Одеської областях рухаються на північний захід!
- Кілька груп "шахедів" на півночі Миколаївщини та на півдні Кіровоградщині – курсом на північ.
- Група "шахедів" на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини прямують на північний схід.
Повітряна тривога оголошена у низці українських областей на півдні.
Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.
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