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Ворог знову атакував Україну безпілотниками: перебувайте в укриттях

Ворог знову атакував Україну безпілотниками: перебувайте в укриттях

Не нехтуйте особистою безпекою / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

На українців чекає чергова тривожна ніч.

На півдні України орудують ворожі безпілотники.

Моніторингові канали повідомляють про звуки вибухів на Кіровоградщині та в Херсоні, а на Миколаївщині працює ППО.

Повітряні Сили ЗСУ інформують, що: 

  • Кілька груп "шахедів" на  півдні Миколаївщини, на межі Миколаївської та Одеської областях рухаються на північний захід!
  • Кілька груп "шахедів" на півночі Миколаївщини та на півдні Кіровоградщині – курсом на північ.
  • Група "шахедів" на межі Кіровоградщини та Дніпропетровщини прямують на північний схід.

Повітряна тривога оголошена у низці українських областей на півдні. 

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

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