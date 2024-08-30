Ворог знову атакував Україну дронами: де прозвучали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У ніч проти 30 серпня росіяни атакували українські міста дронами.
У низці міст пролунали вибухи, зокрема:
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Сyми/р-н;
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Вiнничина;
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Кривий Ріг;
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Полтaва/р-н;
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Полтaвщина;
Нагадаємо, що раніше ворог завдав удару по Сумах: спалахнула пожежа.
Додамо, що на раніше Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні.
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