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Ворог знову атакував Україну дронами: де прозвучали вибухи

Ворог знову атакував Україну дронами: де прозвучали вибухи

Потурбуйтеся про власну безпеку

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 30 серпня росіяни атакували українські міста дронами.

У низці міст пролунали вибухи, зокрема:

  • Сyми/р-н;

  • Вiнничина;

  • Кривий Ріг;

  • Полтaва/р-н;

  • Полтaвщина;

Нагадаємо, що раніше ворог завдав удару по Сумах: спалахнула пожежа.

Додамо, що на раніше Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні

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