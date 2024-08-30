Ворог знову атакував Україну дронами: де прозвучали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 30 серпня росіяни атакували українські міста дронами.

У низці міст пролунали вибухи, зокрема:

Сyми/р-н;

Вiнничина;

Кривий Ріг;

Полтaва/р-н;

Полтaвщина;

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Нагадаємо, що раніше ворог завдав удару по Сумах: спалахнула пожежа.

Додамо, що на раніше Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні.

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