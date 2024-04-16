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Ворог знову атакує Україну безпілотниками: куди вони рухаються

Ворог знову атакує Україну безпілотниками: куди вони рухаються

Ворог знову використовує дрони проти українців / Фото: ТСН.ua

Для українців розпочалася неспокійна ніч.

Близько 21:00 15 квітня 2024 року ворог розпочав атаку безпілотниками і запустив низку літальних апаратів на територію України.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у соціальних мережах.

Станом на 00:05 16 квітня 2024 року: 

  • Група "шахедів" з Вінниччини на Черкащину - курсом на Умань!
  • "Шахеди" на Вінниччині, рухаються на південний захід!

Моніторингові канали повідомляють про вибухи в Умані. 

Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Нагадаємо, ТСН.ua раніше повідомляв, що Греція готова поставити Україні велику партію боєприпасів із власних запасів у межах чеської ініціативи про закупівлю снарядів. 

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