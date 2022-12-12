Ворог знову обстріляв прикордоння у Сумській області: пошкоджено житловий будинок

Стала відома ситуація на Сумщині на прикордонні станом на 21:00 11 грудня 2022.
Після 20 години росіяни відкривали вогонь по Середино-Будській громаді. Було 4 прильоти.
Про це інформує очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у повідомлення у соціальних мережах.
Протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду.
Близько опівдня росіяни вели вогонь із мінометів 120 мм калібру по одному із прикордонних сіл. Було 6 прильотів.
Згодом ще 13 мін розірвалися на прикордонні.
Обстріли пошкодили приватний будинок. Постраждалих серед людей не було.
«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом дня 10 грудня ворог завдав 48 ударів по прикордонню Сумської області. Минулося без жертв і руйнувань.
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