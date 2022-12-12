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Ворог знову обстріляв прикордоння у Сумській області: пошкоджено житловий будинок

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог знову обстріляв прикордоння у Сумській області: пошкоджено житловий будинок

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Стала відома ситуація на Сумщині на прикордонні станом на 21:00 11 грудня 2022.

Після 20 години росіяни відкривали вогонь по Середино-Будській громаді. Було 4 прильоти.

Про це інформує очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у повідомлення у соціальних мережах.

Протягом дня ворог двічі обстріляв Великописарівську громаду.

Близько опівдня росіяни вели вогонь із мінометів 120 мм калібру по одному із прикордонних сіл. Було 6 прильотів.

Згодом ще 13 мін розірвалися на прикордонні.

Обстріли пошкодили приватний будинок. Постраждалих серед людей не було.

«Віримо в наших захисників і захисниць! Тихої ночі нам, Сумщино!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом дня 10 грудня ворог завдав 48 ударів по прикордонню Сумської області. Минулося без жертв і руйнувань.

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Дата публікації
Перегляди
103
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