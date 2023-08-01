Ворог знову обстріляв Сумщину: пошкоджено дах зерносховища та поранено людину

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21.00 31 липня 2023.
Протягом дня було здійснено 28 ворожих обстрілів. Зафіксовано 164 вибухи.
Про це повідомляє Сумська ОВА у соціальних мережах.
Обстріляно 17 населених пунктів у 8 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Хотінській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській.
- Краснопільська громада: мінометний обстріл (18 вибухів), САУ (4 вибухи). З гелікоптера здійснено пуск 7 ракет НАР.
- Білопільська громада: міномет (26 вибухів), артилерія (4 вибухи), ствольна артилерія (21 вибух), гранатомет (10 вибухів).
- Юнаківська громада: ствольна артилерія (8 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (11 вибухів).
- Середино-Будська громада: ствольна артилерія (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи), гранатомет (5 вибухів).Пошкоджено дах приватного зерносховища, подвір'я будинку.
- Великописарівська громада: міномет (33 вибухи).
- Поранено одну людину, пошкоджено 4 домогосподарства.
- Новослобідська громада: РСЗВ (2 вибухи), пуск з гелікоптера 2 ракет НАР. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство.
- Хотінська громада: міномет (7 вибухів).
Нагадаємо, у Сумах зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів 29 липня, постраждало 20.
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