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Ворог знову обстріляв Сумщину: пошкоджено дах зерносховища та поранено людину

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог знову обстріляв Сумщину: пошкоджено дах зерносховища та поранено людину

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину / Фото: Pexels

Стала відома ситуація на Сумщині станом на 21.00 31 липня 2023.

Протягом дня було здійснено 28 ворожих обстрілів. Зафіксовано 164 вибухи.

Про це повідомляє Сумська ОВА у соціальних мережах. 

Обстріляно 17 населених пунктів у 8 територіальних громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Хотінській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській.

  • Краснопільська громада: мінометний обстріл  (18  вибухів), САУ (4 вибухи).  З гелікоптера здійснено пуск 7 ракет НАР.
  • Білопільська громада: міномет (26 вибухів), артилерія (4 вибухи), ствольна артилерія (21 вибух), гранатомет (10 вибухів).
  • Юнаківська громада: ствольна артилерія (8 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: мінометний обстріл (11 вибухів).
  • Середино-Будська громада: ствольна артилерія (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи), гранатомет (5 вибухів).Пошкоджено дах приватного зерносховища, подвір'я будинку.
  • Великописарівська громада: міномет (33 вибухи).
  • Поранено одну людину,  пошкоджено 4 домогосподарства.
  • Новослобідська громада: РСЗВ (2 вибухи), пуск з гелікоптера 2 ракет НАР. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство.
  • Хотінська громада: міномет (7 вибухів).

Нагадаємо, у Сумах зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів 29 липня, постраждало 20.

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Дата публікації
Перегляди
25
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