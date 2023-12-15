Ворог знову обстріляв Сумщину: пролунало 82 вибухи

Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади.

Дружбівська громада: росіяни били з мінометів (2 вибухи).

Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (2 вибухи), танковий обстріл (8 вибухів) та обстріл зі стрілецької зброї. Також був артобстріл (2 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 4 вибухи з міномету.

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Краснопільська громада: 19 мін скинули росіяни на територію громади.

Новослобідська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи).

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи).

Есманська громада: зафіксовано мінометний обстріл (16 вибухів).

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Зауважимо, за інформацією українського Генштабу, ситуація на Волинському та Поліському напрямках – без суттєвих змін. Водночас на Сіверському та Слобожанському ворог проводить активну диверсійну діяльність та нарощує мінно-вибухові загородження.

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