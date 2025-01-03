Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог знову обстріляв Сумщину: пролунало 83 вибухи

Ворог знову обстріляв Сумщину: пролунало 83 вибухи

Наслідки обстрілів Сумщини / Фото: Сумська обласна рада

Росіяни продовжують обстріли Сумщини.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 2 січня 2025 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережі. 

Протягом дня росіяни здійснили 52 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 83 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.

  • Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), мінометні обстріли (14 вибухів), артилерійські обстріли (8 вибухів), атаки FPV-дронами (7 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 легкові автомобілі.
  • Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів), атаку FPV-дронами (6 вибухів), мінометні обстріли (10 вибухів).
  • Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також завдано атаку FPV-дронами (2 вибухи), удар КАБами (2 вибухи).
  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
  • Юнаківська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).
  • Миропільська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (4 вибухи).
  • Середино-Будська громада: завдано атаку FPV-дроном (1 вибух), удар КАБами (2 вибухи).
  • Путивльська громада: зафіксовано атаку FPV-дроном (1 вибух).
  • Свеська громада: здійснено удар КАБами (2 вибухи).

Як зазначалося, на Сумщині зранку 31 грудня пролунали вибухи. Армія РФ атакувала регіон ракетами.

Читайте також:

У Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення світла

У Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення світла

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація