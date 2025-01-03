Ворог знову обстріляв Сумщину: пролунало 83 вибухи

Росіяни продовжують обстріли Сумщини.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 2 січня 2025 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережі.
Протягом дня росіяни здійснили 52 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 83 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська громади.
- Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), мінометні обстріли (14 вибухів), артилерійські обстріли (8 вибухів), атаки FPV-дронами (7 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 легкові автомобілі.
- Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (8 вибухів), атаку FPV-дронами (6 вибухів), мінометні обстріли (10 вибухів).
- Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади. Також завдано атаку FPV-дронами (2 вибухи), удар КАБами (2 вибухи).
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (4 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (2 вибухи).
- Новослобідська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).
- Миропільська громада: росіяни вдарили з РСЗВ (4 вибухи).
- Середино-Будська громада: завдано атаку FPV-дроном (1 вибух), удар КАБами (2 вибухи).
- Путивльська громада: зафіксовано атаку FPV-дроном (1 вибух).
- Свеська громада: здійснено удар КАБами (2 вибухи).
Як зазначалося, на Сумщині зранку 31 грудня пролунали вибухи. Армія РФ атакувала регіон ракетами.
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