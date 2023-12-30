Ворог знову обстріляв Сумщину: пролунало 84 вибухи

Росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області.
Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 29 грудня 2023 року.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.
Протягом дня російські війська здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів) та мінометів (11 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (3 вибухи).
- Великописарівська громада: зафіксовано мінометні обстріли (27 вибухів).
- Миропільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
- Хотінська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено артобстріл з САУ (2 вибухи) та мінометний обстріл (3 вибухи).
- Білопільська громада: був артобстріл (9 вибухів).
- Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – написав Володимир Зеленський.
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