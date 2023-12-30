Ворог знову обстріляв Сумщину: пролунало 84 вибухи

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 29 грудня 2023 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня російські війська здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів) та мінометів (11 вибухів).

Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (3 вибухи).

Великописарівська громада: зафіксовано мінометні обстріли (27 вибухів).

Миропільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

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Хотінська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено артобстріл з САУ (2 вибухи) та мінометний обстріл (3 вибухи).

Білопільська громада: був артобстріл (9 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – написав Володимир Зеленський.

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