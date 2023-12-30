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Ворог знову обстріляв Сумщину: пролунало 84 вибухи

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворог знову обстріляв Сумщину: пролунало 84 вибухи

Ілюстративне фото: обстріл Сумщини / Фото: Офіс Генерального прокурора

Росіяни здійснили 20 обстрілів Сумської області.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 29 грудня 2023 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Протягом дня російські війська здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади.

  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (12 вибухів) та мінометів (11 вибухів).
  • Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (3 вибухи).
  • Великописарівська громада: зафіксовано мінометні обстріли (27 вибухів).
  • Миропільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
  • Хотінська громада: був мінометний обстріл (8 вибухів).
  • Юнаківська громада: здійснено артобстріл з САУ (2 вибухи) та мінометний обстріл (3 вибухи). 
  • Білопільська громада: був  артобстріл (9 вибухів).
  • Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та Києві. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БпЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", – написав Володимир Зеленський.

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Дата публікації
Перегляди
404
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