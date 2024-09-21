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Ворог знову ударив по Харкову: спалахнула пожежа, є потерпілі діти

Ворог знову ударив по Харкову: спалахнула пожежа, є потерпілі діти

Після удару горить автомобіль / Фото: pixabay.com

Дочекайтеся відбою повітряної тривоги.

Окупанти вдарили КАБом у проїжджу частину в самому центрі Харкова. 

Про це повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА у повідомленні у соцмережах. 

Горить автомобіль. Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучання.

Всього по місту зафіксували три удари.

Заклад медицини у Харкові, недалеко від якого був приліт, функціонує. 

Постраждалих серед пацієнтів немає. 

Значних пошкоджень приміщень також не зафіксовано, в одному з корпусів пошкоджене скління вікон.

За оновленими даними, шестеро постраждалих, додавався 12-річний хлопчик із гострою реакцією на стрес. 

Четверо пацієнтів лікарні, біля якої відбулося вороже влучання, також звернулися за допомогою, отримали легкі осколкові поранення.

"На цю хвилину відомо про сім постраждалих, з них двоє дітей 10-ти та 12-ти років, та підліток 17 років. Одна людина шпиталізована", - додав очільник міста Ігор Терехов. 

Нагадаємо, близько 17:00 у п'ятницю, 20 вересня, російська армія уже завдала ударів керованими авіабомбами по двох районах міста Харкова.

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