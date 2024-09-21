Ворог знову ударив по Харкову: спалахнула пожежа, є потерпілі діти

Окупанти вдарили КАБом у проїжджу частину в самому центрі Харкова.

Про це повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА у повідомленні у соцмережах.

Горить автомобіль. Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучання.

Всього по місту зафіксували три удари.

Заклад медицини у Харкові, недалеко від якого був приліт, функціонує.

Постраждалих серед пацієнтів немає.

Значних пошкоджень приміщень також не зафіксовано, в одному з корпусів пошкоджене скління вікон.

За оновленими даними, шестеро постраждалих, додавався 12-річний хлопчик із гострою реакцією на стрес.

Четверо пацієнтів лікарні, біля якої відбулося вороже влучання, також звернулися за допомогою, отримали легкі осколкові поранення.

"На цю хвилину відомо про сім постраждалих, з них двоє дітей 10-ти та 12-ти років, та підліток 17 років. Одна людина шпиталізована", - додав очільник міста Ігор Терехов.

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Нагадаємо, близько 17:00 у п'ятницю, 20 вересня, російська армія уже завдала ударів керованими авіабомбами по двох районах міста Харкова.

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