Ворог знову ударив по Харкову: спалахнула пожежа, є потерпілі діти

Дочекайтеся відбою повітряної тривоги.
Окупанти вдарили КАБом у проїжджу частину в самому центрі Харкова.
Про це повідомив Олег Синєгубов, очільник Харківської ОВА у повідомленні у соцмережах.
Горить автомобіль. Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучання.
Всього по місту зафіксували три удари.
Заклад медицини у Харкові, недалеко від якого був приліт, функціонує.
Постраждалих серед пацієнтів немає.
Значних пошкоджень приміщень також не зафіксовано, в одному з корпусів пошкоджене скління вікон.
За оновленими даними, шестеро постраждалих, додавався 12-річний хлопчик із гострою реакцією на стрес.
Четверо пацієнтів лікарні, біля якої відбулося вороже влучання, також звернулися за допомогою, отримали легкі осколкові поранення.
"На цю хвилину відомо про сім постраждалих, з них двоє дітей 10-ти та 12-ти років, та підліток 17 років. Одна людина шпиталізована", - додав очільник міста Ігор Терехов.
Нагадаємо, близько 17:00 у п'ятницю, 20 вересня, російська армія уже завдала ударів керованими авіабомбами по двох районах міста Харкова.
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