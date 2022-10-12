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Ворог зосереджує зусилля на утриманні захоплених територій та стримані українського наступу - ОК "Південь"

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Ворог зосереджує зусилля на утриманні захоплених територій та стримані українського наступу - ОК "Південь"

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок за 11.10.2022.  

Ситуація в південнобузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Силами оборони продовжується вогневе ураження резервів противника, порушення його системи управління, та логістичного забезпечення.

Підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані українських наступальних дій. Попри це, українськими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі. Там тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктур.

Ворог посилено проводить повітряну розвідку, навколо 17 населених пунктів вздовж лінії фронту і на щойно вивільнених територіях. Продовжує обстріли наших позицій та тилових територій, не цурається й техногенного шантажу.

Нагадаємо, що на півдні українські військові виконали 300 вогневих завдань і знищили 23 росіян

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Дата публікації
Перегляди
587
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