Ворог зосереджує зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг - Генштаб про ситуацію на Південнобузькому напрямку

Ворог зосереджує зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг - Генштаб про ситуацію на Південнобузькому напрямку

Окупанти нарощують підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Південнобузькому напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Ворог у результаті штурмових дій закріпився в районі населеного пункту Таврійське, намагається здійснювати вогневе ураження по позиціях наших військ у районах населених пунктів Олександрівка і Нова Зоря. У районах населених пунктів Станіслав та Молодецьке нарощує підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

З метою коригування та оцінки результатів вогневого ураження ворог провів повітряну розвідку в районі населеного пункту Затока.

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