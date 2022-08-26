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Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій - оперативне командування «Південь»

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Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій - оперативне командування «Південь»

Фото: Associated Press

Ситуація в операційній зоні складна, але контрольована.

Про це пише оперативне командування «Південь».

  • Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій, продовжує обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, застосовує авіацію та ракетні удари.
  • Протягом дня штурмовою авіацією та гелікоптером завдав п’ять ударів по українських позиціях вздовж лінії бойового зіткнення. Без наших втрат.
  • Реактивними системами залпового вогню “Ураган” надвечір вдарив по Березнегуватській громаді. Влучання по сільськогосподарських площах. Без людських втрат.

Нагадаємо, росіяни, ймовірно, обстріляли Чаплине з РСЗВ "Торнадо-С".

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1269
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