Ворог зосереджує зусилля на утриманні займаних позицій - оперативне командування «Південь»

Про це пише оперативне командування «Південь».

Нагадаємо, росіяни, ймовірно, обстріляли Чаплине з РСЗВ "Торнадо-С".

Читайте також:

Україна отримає ППО від США!!! Зеленський - про розмову з Байденом

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.