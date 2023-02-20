"Ворога на нашій землі не залишиться": Зеленський у День пам’яті Героїв Небесної Сотні звернувся до українців

У День пам’яті Героїв Небесної Сотні президент Володимир Зеленський заявив, що через дев’ять років після Революції Гідності битва за незалежність України триває. Глава держави наголосив, що українці неодмінно захистять свої землі і будуть жити лише у вільній державі.

Про це український лідер Володимир Зеленський сказав зранку 20 лютого у своєму зверненні.

Глава держави зауважив, що українці знають, що таке виборювати й захищати власну свободу і доводили це неодноразово на площах, барикадах, передовій. За його словами, у важкі та визначальні моменти історії українці ніколи не здаються і завжди проявляють хоробрість і самовідданість. Це і є основа нашої єдності, наголосив президент.

"Сьогодні ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну й українців у час Революції Гідності. Героїв Небесної Сотні. Людей різного віку й професій, із різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей. Це повага до кожної людини. Свобода й рівність. Демократія. Відкритість України до світу і поєднаність нашої держави з усією Європою. І, безумовно, це – незалежність України. Те, що мотивувало Майдани збиратись і захищатися. Те, що мотивує тепер боротись і звільняти нашу землю", - висловися Зеленський.

Як вказав президент, захищаючи Україну зараз, ми пам’ятаємо, що наша міцність і сила духу базуються на міцності й силі багатьох українців, які не здавалися, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила.

"Настає час, і голоси мільйонів зливаються в єдиний голос народу, що каже: українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі. У своїй Україні. Яка неодмінно збережеться. І яка неодмінно збереже свободу", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що через дев’ять років після Революції Гідності битва за нашу незалежність триває - за самостійну, вільну й сильну Україну, європейську й демократичну, незалежну й цілісну.

"І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв. Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться", - підсумував український лідер.

Також президент України Володимир Зеленський із першою леді Оленою Зеленською зранку 20 лютого вшанував пам'ять Героїв Небесної Сотні у Києві.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 20 лютого зауважив, що українці на зламі 2013-2014 років зробили свій демократичний вибір. Він зауважив, що День пам'яті Героїв Небесної Сотні - це нагадування про високу ціну свободи й про цінності, за які й нині воює Україна. За словами Залужного, "ми продовжуємо боротьбу. І ми переможемо".

Зазначимо, що саме 20 лютого 2014 року на Майдані Україна розпочала боротьбу, яку довелося продовжити на сході Україні. Щороку 20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, які прийняли перший бій у війні, яка триває донині.

У ці лютневі дні 9 років тому Революція Гідності переживала свій найтрагічніший період. Саме цього дня 2014 року під час Єврореволюції на Інститутській вулиці у Києві силовики розстрілювали протестувальників. Тіла вбитих майданівців викладали просто неба.

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