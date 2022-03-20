"Ворога тримають на дальніх рубежах": в Дніпропетровській облраді розповіли про ситуацію в регіоні

"Ворога тримають на дальніх рубежах": в Дніпропетровській облраді розповіли про ситуацію в регіоні

Ситуація в регіоні контрольована.

Протягом ночі російська армія не перетнула кордон Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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За його словами, регіон готовий оборонятися від загарбників країни-агресорки Російської Федерації.

"Окупанти активізувалися на Херсонському напрямку. Провокують. Але з нами Збройні сили, Нацгвардія і тероборона. Ворога тримають на дальніх рубежах, орки отримують відсіч. Вони нервують і хочуть, щоб ми також нервували. Втім, загарбникам сюди вхід закритий, область повністю готова до оборони. Ми захищаємо своє", - наголосив Лукашук.

Керівник облради зауважив, що наразі ситуація в регіоні контрольована: "В кожному куточку області майорітиме тільки синьо-жовтий стяг".

Як повідомлялося, потягом 17 та 18 березня у Дніпрі та області поліцейські виявили чотирьох осіб, які можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальної діяльності. Зокрема, затримані активно листувалися з громадянами Росії.

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