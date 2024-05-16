Вороги чи друзі: як польська та українська молодь ставляться одна до одної

За результатами соцопитування жоден молодий українець не назвав поляків ворогами, проте тільки 8% поляків сприймають українців, як друзів.

Польський Центр діалогу ім. Юліуша Мєрошевського провів порівняльне соціологічне дослідження "Стабільність vs Невизначеність". Соціологи дослідили настрої та цінності молоді, а також рівень симпатії у відносинах поляків та українців. Респондентами опитування, яке проводилося на території обох країн наприкінці 2023 року, стали українці та поляки віком від 16 до 26 років.

Про результати дослідження повідомив портал для українців у Польщі "Наш вибір".

На питання про ставлення інших країн до їхньої батьківщини українці і поляки зазначили ворожість з боку Росії та Білорусі. Щодо ставлення їхніх держав одна до одної, 75% українців вважають, що Польща прихильна до України. Натомість лише третина поляків (34%) відповіли, що Україна прихильна до Польщі.

Відповідаючи на питання, як люди в Польщі та Україні ставляться до своїх сусідів, 24% українців назвали поляків "друзями", але те саме про українців сказали тільки 8% польських респондентів. До того ж 16% поляків вважають українців "ворогами", серед українських респондентів така відповідь стосовно поляків взагалі не звучала.

Майже половина (48%) молодих українців оцінюють відносини між Україною та Польщею як добрі. Такий же відсоток поляків вважають міждержавні відносини з Україною нейтральними і лише 23% оцінили їх, як добросусідські.

Соціологи також з'ясували, як молодь обох країн ставиться до вступу України до ЄС та НАТО.

В Україні переважна більшість респондентів заявила, що підтримують вступ до Євросоюзу (82%) та Північноатлантичного альянсу (85%). Натомість у Польщі підтримки було помітно менше: вступ України до ЄС схвалюють 51% молодих поляків, проти висловилися 27%.

Приєднання України до НАТО підтримали 54% польських респондентів, але 25% висловилися проти.

Нагадаємо, лише половина українських біженців, які наразі проживають у Німеччині, Польщі та Чехії, готові повернутися додому. Більш імовірно повернуться ті, хто не має і не подавав документи на громадянство іншої країни.

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